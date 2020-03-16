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حوادث

حبس عاطل وسيدة لحيازتهما مواد مخدرة

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:03 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
قررت نيابة الشروق وبدر، حبس عاطل وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما مواد مخدرة بمدينة بدر.




وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "يوسف.م" 30 سنة عاطل، و"مروة.س" 28 سنة.

وتم العثور بداخل سيارة يقودها المتهم الأول على حقيبة بها على 67 قطعة حشيش، و120 كيس "هيروين بودرة"، وأنكر المتهمان امتلاكهما المضبوطات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط حقيبة بها مواد مخدرة داخل سيارة أجرة يقودها المتهم الأول، وبسؤالهم أنكروا امتلاكهما للحقيبة، والمضبوطات، وتم اقتيادهما لقسم شرطة بدر.

وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.

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