خالد فودة: تعويض كل المتضررين من السيول في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه سوف يتم تعويض كل المتضررين من جراء السيول التي تعرضت لها مدن المحافظة، مشيرا الي ان هناك لجان لحصر الخسائر في كل المدن .





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ جنوب سيناء بمدينة رأس سدر برفقته المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة .





كان في استقبال المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مركز ومدينة رأس سدر والقيادات التنفيذية والشعبية وعدد من اهالي المدينة من اجل الاطمئنان على الأوضاع جراء السيول التي ضربت بعض المناطق برأس سدر نتيجة الأمطار التي اجتاحت بعض مدن المحافظة.





وبدأت الجولة بتفقد منطقة السيل بقرية أبو صويرة برأس سدر و التي تعتبر الأكثر تضررا.





وأكد المحافظ أن كل من أصابه ضرر نتيجة السيل سيتم تعويضه طبقا لنتائج اللجنة التي سيتم تشكيلها من مجلس مدينة رأس سدر و الشئون الاجتماعية و أكد المحافظ أنه جاري العمل قريبا لإقامة سدود جديدة للسيول بمدينة رأس سدر واللجنة التي سيتم تشكيلها ستعمل على حصر. الخسائر واعاده الشيء لأصله وإلى ما كان عليه.





ووجه المحافظ نحو تشكيل لجان مشتركة من الجهات المعنية بمشاركة أعضاء من البدو لتحديد مواقع السيول لإقامة السدود اللازمة لحماية مدينة رأس سدر.





واشاد المحافظ بعمليات فتح الطرق والعمل على إزالة الآثار المترتبة من السيول و أشاد أيضا بالبدء في إجراءات الحصر للمتضررين و الذي بدأت أعمالها اليوم ليتم مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لصرف التعويضات المناسبة.



