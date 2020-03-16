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محافظات

إلغاء تكليف رؤساء الأحياء وتكليفهم بمهام قيادية في بني سويف

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:26 ص
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبد الحليم
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قرارا حمل رقم 560  لسنة 2020 ،والذي تضمن  إلغاء القرار السابق رقم  1025 لسنة 2019 بشأن تكليف بعض العاملين بالعمل رؤساء أحياء بمدينة بني سويف، وكذا إلغاء تكليف السيد فواز محمد رجب للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية شريف باشا .

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وتضمن القرار  تكليف محمد محمود رياض للعمل مساعدًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، و شعبان عبد الوهاب محمد  للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا،والسيد سيد جمعة على للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية شريف باشا مركز بني سويف،والسيد فواز محمد رجب للعمل سكرتيرا لقرية شريف باشا.

وأصدر المحافظ توجيهاته للمكلفين بضرورة الاعتماد على المتابعة الميدانية في منظومة العمل،والتلاحم مع المواطنين والتعرف على مطالبهم والسعي لحل مشاكلهم، مؤكدا على أهمية العمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية ،مؤكدا على أن  رضا المواطن هو المعيار الأساسى  لقياس وتقييم الأداء التنفيذي. 
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