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توك شو

إيمان الحصري تمازح فريق الإعداد: شوفتهم بيشربوا من شيشة واحدة

الأحد 15/مارس/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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أسامة علي

انتقدت الإعلامية إيمان الحصرى، سلوك البعض خلال الأيام الماضية بسبب الاقبال الكثيف وغير المبرر على شراء السلع.


وأضافت الحصري خلال تقديمها برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ما حدث فى محلات بيع السلع يسمى "هجوم" ولا نراه إلا في شهر رمضان، مطالبة المواطنين بالتأني في شراء السلع.


وتابعت مازحه: "كنت فى السوبر ماركت وشفت الناس بتحضن أرفف المكرونة".


وخلال البرنامج أشارت الحصري إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من مخاطر تدخين الشيشة لمنع انتشار فيروس كورونا نظرا لخطورتها فى نقل الأمراض.


ومازحت الحصرى فريق إعداد برنامج "دي إم سي" قائلة: "انا شوفت بعينى زمايلنا بيشربوا من نفس الشيشة للأسف".

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