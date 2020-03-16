تطهير المساجد والكنائس ومصادرة الشيش وغلق مراكز الدروس الخصوصية في البحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة أعمالها فى إتخاذ كافة الإجراءات التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا" المستجد وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وإتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية والوقائية .





وشدد المحافظ على التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، مشيرًا إلى أنه قد تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقًا للخطة الموضوعة فى هذا الشأن .





كما يهيب محافظ البحيرة باتباع كافة الإرشادات الصحية والنظافة الشخصية للوقاية من الإصابة بالمرض مع التوجه لأقرب مستشفى فى حال الاشتباه بأي أعراض.

وتضمنت الاجراءات التي قامت بها المحافظة للوقاية من كورونا تطهير القطارات بمحطة السكك الحديدية بدمنهور وذلك بالإستعانة بفرق متخصصة فى أعمال التطهير والتعقيم للحد من إنتشار العدوى والحفاظ على سلامة المواطنين .

وإتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة للمراكز والمدن ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبية على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية .

والتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات

والإستمرار فى فتح غرف العمليات وإبلاغ الوزارة فورًا بأي إشتباة فى حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم إتخاذها للوقاية .

وتطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة بالإضافة إلى التنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يوميًا للكنائس والأديرة .

والمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة وإتخاذ التدابير الوقائية والتوعية .

إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .

فيما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملات مكثفة لمنع تناول الشيشة فى المقاهى والكافيهات وتم مصادرة عدد كبير من الشيش والتحفظ عليها كما تمكنت من غلق ٥١ سنتر للدروس الخصوصية

