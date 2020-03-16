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رياضة

حازم إمام: نتائج الزمالك السيئة مطلع الموسم منعتني من الخروج للشارع

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:22 ص
حازم إمام
حازم إمام
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حسام الحارتي
أكد حازم إمام، نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك، أن النتائج السيئة التي حققها الفريق في بداية الموسم الجاري كانت الدافع لمصالحة الجماهير والتتويج بالسوبر الأفريقي والمصري في فترة وجيزة.

وأضاف حازم خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك قائلا: " في بداية الموسم لم نكن موفقين في بعض النتائج وكنت أرفض الخروج للشوارع خجلًا من جماهير النادي الحزينة والغاضبة من النتائج".

وواصل:" مرتضى منصور رئيس النادي كان له دور كبير في تحفيزنا قبل السوبر الأفريقي من خلال الجلسة التي عقدها معنا".
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