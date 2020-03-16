أبرزها تهوية الغرفة.. عادات من الأفضل القيام بها فى الصباح

عادات كثيرة يقوم بها الكثير منا صباحا إعتقادا ان ذلك أفضل لصحتهم لكن فى المقابل حدد موقع برايت العادات التى يجب أن نفعلها ليلًا لجعل صباحنا أكثر إشراقًا وأفضل.







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1- النوم وانت جائعة











إذا لم تأكل بضع ساعات قبل النوم ، فلن تنام جيدًا فغالبًا ما يسبب الجوع الأرق ، وإذا ذهبت إلى الفراش دون تناول العشاء ، فربما تحتاج إلى وجبة إفطار كبيرة. إلى جانب ذلك ، من الصعب النوم عندما تستمر معدتك في الهدر.2. المشيممارسته فى المساء مفيدة للصحة وتساعد على التعامل مع الأرق .3. تهوية غرفتكيمكننا فتح نافذة في غرفة نومنا ليلًا لتبريد الهواء. لست مضطرًا إلى إبقائه مفتوحًا حتى تتجمد ، ولكن مجرد السماح للهواء البارد بالداخل يكفي لجعل الدهون البنية تعمل بشكل أسرع وتستهلك المزيد من الطاقة ، حتى أثناء النوم.4. أخذ حمام ساخنالاستحمام الساخن في الصباح ليس الخيار الأفضل لأن درجة الحرارة الساخنة هي في الواقع وسيلة مساعدة للنوم.الحمام الساخن أو الحمام قبل النوم له فوائد كثيرة: فهو يهدئ الأعصاب ، وينظف المسام المسدودة ، ويثبت مستوى الجلوكوز في الدم ، ويريح العمود الفقري ، وهو مهم جدًا بعد يوم عمل طويل في المكتب.5 . تناول الفاكهة في الصباحيفضل الكثير من الناس تناول الفاكهة في الصباح ولكن هناك بعض الفواكه التي من الأفضل تناولها في الليل ، مثل فاكهة الكيوي. تظهر العديد من الدراسات أن تناول 2 كيوي قبل ساعة من النوم على مدار الشهر يساعدك على النوم بشكل أسرع والنوم بشكل أكثر صحة. تنظم الفيتامينات E و C الاتصالات العصبية في الدماغ المسؤولة عن دورات النوم الصحية وإنتاج السيروتونين.