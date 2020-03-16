حازم إمام: بنشرقي وأوناجم تفاجئا بعدد جماهير الزمالك

أكد حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، تفاجئا بالعدد الكبير من جماهير الزمالك المتواجد في قطر.





وروى إمام كواليس رحلة الدوحة ولقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك.





وقال الظهير الأيمن للزمالك:" الثنائي المغربي أعتقد أن الجماهير التي استقبلت الفريق في مطار الدوحة قد سافروا من القاهرة لمرافقة الفريق ولكنهما اندهشا عند علمهم أنهم جماهير النادي المقيمين في قطر".



