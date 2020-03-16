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رياضة

حازم إمام: بنشرقي وأوناجم تفاجئا بعدد جماهير الزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:22 ص
بنشرقي وأوناجم
بنشرقي وأوناجم
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حسام الحارتي
أكد حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، تفاجئا بالعدد الكبير من جماهير الزمالك المتواجد في قطر.

وروى إمام كواليس رحلة الدوحة ولقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك.

وقال الظهير الأيمن للزمالك:" الثنائي المغربي أعتقد أن الجماهير التي استقبلت الفريق في مطار الدوحة قد سافروا من القاهرة لمرافقة الفريق ولكنهما اندهشا عند علمهم أنهم جماهير النادي المقيمين في قطر".

وأنهى حديثه مؤكدًا على أن أوناجم وبن شرقي رغم خوضهما عدة تجارب مع أندية كبرى في الوطن العربي إلا أنهما انبهرا بشعبية الزمالك الجارفة في جميع أنحاء الوطن العربي.
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