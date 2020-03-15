أخبار الفن.. نرمين الفقي تظهر بالكمامة.. وضابط إسرائيلي يروج لـ مهرجان بنت الجيران

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تلقت مساء اليوم أسرة المؤلف سامح العجمى عزاءه في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بحضور عدد من نجوم الفن والغناء، وحرصت الفنانة نرمين الفقى على الحضور، وظهرت مرتدية كمامة وقفازات خوفا من فيروس كورونا المستجد.





نشر افيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك مقطع مصور يظهر خلاله عدة عائلات يرددون مهرجان بنت الجيران لـ حسن شاكوش و عمر كمال أثناء الحجر المنزلى من فيروس كورونا المستجد.





حرص الفنان مصطفى قمر على نعى الشاعر سامح العجمي عبر صفحته على موقع انستجرام، الذي توفي الأربعاء الماضي 11 مارس عن عمر ناهز 56 عامًا.





ظهرت الفنانة أصالة في بث مباشر بشكل عفوى برفقة أطفالها، ولكن ظهور والدتها سبب لها الشعور بالحرج قبل أن تنهى البث سريعا.



