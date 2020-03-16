لمنع التلاعب التجاري بالسلع.. حملة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز في بني سويف

نفذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، حملة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة بني سويف ، لتحقيق الانضباط ومنع كافة صور الغش والتلاعب التجاري بالسلع الغذائية والأساسية، وتطبيق القانون .





رافق نائب المحافظ كل من وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، والمهندس وصفي ميخائيل وكيل وزارة التموين ، والعميد طارق سمير مدير عام البيئة، وعدد من التنفيذيين المعنيين من الطب البيطري ومباحث التموين ، ومراقبة الأغذية بالصحة، وشرطة المرافق .





شملت الحملة كافة المحال التجارية ( مطاعم ، مخابز ،محلات جزارة ، ثلاجات حفظ أغذية ، أسواق عمومية .. )،وتمت مراجعة تراخيص تلك المنشآت،ومطابقتها لاشتراطات البيئية ،واشتراطات الحماية المدنية،والالتزام بإعلان الأسعار،وصلاحية المواد الغذائية والأطعمة ، والتزام العاملين بالشهادات الصحية ،ومراجعة موازين الخبر ، وغيرها من الاشتراطات القانونية .





وتمكنت الحملة من ضبط العديد من المخالفات منها:تحرير 28 محضر مخالفة ، بواقع 4 محاضر بيع و ذبح خارج المجازر الحكومية ،وتحرير 16 محضر أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بثلاجة أغذية ،وتحرير عدد 6 محاضر بيئية ، و2 عدم حمل شهادات صحية .





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وشملت الجولة تنفيذ حملة رفع اشغالات لباعة جائلين ،وتم الزامهم بأماكنهم ،التي لا تعوق الحركة المرورية ،حيث شدد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار تلك الاشغالات مرة أخرى .





يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعة التجاوب معها وتأكيدًا ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بالشكل المطلوب،ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار بعض السلع والمغالاة في الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية .