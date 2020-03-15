محامي "نيدفيد" يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم

نفى عبد الرحمن عادل طبيب لاعب النادي الأهلي كريم نيدفيد، ما يتردد حول اقتراب اعلان اعتزاله بسبب الاصابة الأخيرة كما يتردد.





وقال عبد الرحمن لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد "سيتم اختصام الطبيب الألماني وأخصائي التأهيل في القضية التي تم تحريكها بسبب خطأ في تأهيل كريم نيدفيد"





واردف: كريم نيدفيد تم تأهيله بشكل خاطئ الفترة الماضية، مشيرا بأن حالته الآن مطمئنة وخطأ العملية الأولى تم تداركه في العملية الثانية التي تمت بنجاح.

وأتم: أنباء اعتزال كريم نيدفيد خاطئة، ولكن من الوارد غيابه عن الأولمبياد.



