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منسق النهوض بالتعليم: بعض جروبات الـ ماميز تنشر أخبارا خاطئة.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:16 ص
داليا الحزاوي منسق
داليا الحزاوي منسق اتحاد مصر للنهوض بالتعليم
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت داليا الحزاوي منسق "اتحاد مصر للنهوض بالتعليم"، إنه غير مسموح بنشر أي منشور أو رابط خلال المجموعات التابعة لـ "اتحاد مصر للنهوض بالتعليم" إلا بعد التأكد من صحته ومن المواقع الرسمية الموثوق بها .

وأضافت «داليا الحزاوي» خلال لقائها مع الإعلامية بنتى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» أنهم حريصين على نقل الأخبار من المصادر الرسمية والتحري الدقة جيدا لانها تعتبر أمانة ونقل الأخبار كما هي.

وأوضحت «داليا الحزاوي» أن هناك مجموعات ليس لديها مصداقية في نشر الأخبار، متابعة "بعض الجروبات بتحب الهري وتنشر اي رابط لهدف التفاعل".

وأشارت «داليا الحزاوي» إلى أنهم مجموعة من أولياء الأمور لهدف خدمة الامهات وتوعيتهم ضد الأمراض، مضيفة أنهم  نشروا مجموعة من النصائح  والتوعية بشأن فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره.

وأوضحت أن هناك مبادرة بعنوان "أدعم تعليم مصر" بالتنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بتكثيف جزء من الأموال لدعم المدارس والفصول، فضلا عن مبادرات عن مستقبل التعليم ودعم الفتيات وتحفيزهم في العديد من المجالات سواء الرياضي او العلمي.
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