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رياضة

أخبار الرياضة السعودية..الكشف عن موعد حسم هوية بطل الدوري.. وإصابة رئيس نادى بكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" اليوم السبت على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في الكرة السعودية .. وجاءت كالآتي: 


كشف الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، عن موعد حسم ملف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020، وتحديد هوية البطل.

أعلن الإعلامي الرياضي السعودي خضير البراق، إصابة أول رئيس ناد في السعودية، بفيروس "كورونا" المستجد.

عاد صباح اليوم الأحد، اللاعب عبدالله عطيف، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمَا من إسبانيا.

فجر الكاتب والناقد الرياضي السعودي خالد العمار، مفاجأة صادمة لنادي النصر بشأن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول. 

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