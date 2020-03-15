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رياضة

سفير مصر لدى المغرب: أزمة الإسماعيلي اتحلت ويغادر خلال ساعات

الأحد 15/مارس/2020 - 11:56 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
أكد سفير مصر في المغرب، أن أزمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تم حلها، ولا توجد أي أزمات أخرى وسوف يغادر اللاعبين المغرب خلال ساعات قليلة. 

وأضاف سفير مصر بالمغرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج أون تايم المذاع على فضائية أون تايم : "تم حل أزمة النادي الإسماعيلي بتوفير طائرة إستثنائية لهم وسيغادرون البلاد خلال ساعات.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تغادر بعثة الإسماعيلي من المغرب صباح غد الإثنين الموافق 16-3-2020.

وجاء قرار مغادرة بعثة الإسماعيلي من المغرب بعد إعلان تعليق مباراة الدراويش والرجاء في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية.
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