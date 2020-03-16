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رياضة

حازم إمام يكشف أسباب انتصارات الزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:46 ص
حازم إمام
حازم إمام
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حسام الحارتي
كشف حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، عن السر وراء انتصارات الفريق في فبراير الماضي والتتويج بلقبي السوبر المصري والأفريقي.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الحب والود الذي ساد صفوف الفريق هي أبرز أسباب تتويجي فبراير".


وأضاف:" تحدينا الجميع الذي قالوا أن فبراير سنهي مسيرة لاعبين في الزمالك وكان حديث البعض دافع كبير لنا".


وتابع:" أوباما يمتلك ثبات نفسي فلو لعب أمام مليون مشجع وفي الدقائق الأخيرة بإمكانه التسجيل والتألق دون خوف".

وأنهى حديثه مؤكدًا أن صانع ألعاب الزمالك يتميز بالالتحامات القوية بالاضافة إلى مهارته الكبيرة.
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