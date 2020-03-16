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حوادث

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين 3 سيارات بصحراوى وادى النطرون

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:43 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
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جمالات الدمنهوري
أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الصحراوي عندالكيلو 95 بدائرة مركز وادي النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي عند الكيلو ٩٥ بدائرة المركز  وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة  ميكروباص وسيارتين نقل بسبب السرعة الزائدة

وأسفر عن إصابة كل من:" رضوى محمد مبروك " 23 سنة، " كريمة حسن سليمان" 47 سنة، " سمية محمد عبد السميع" 61 سنة، " محمد عنتر بخيت" 35 سنة، " كريم مصطفى حسن" 27 سنة، " إسراء سعيد محمد" 28 سنة"

 وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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