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محافظات

عاشور يتقدم على عطية في انتخابات المحامين بشمال سيناء

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:38 ص
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
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احمد صالح
انتهت اللجنة الفرعية لانتخابات المحامين بشمال سيناء لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بالقاهرة، والتي اجريت، امس الأحد ،من فرز الأصوات .

واعلن رئيس اللجنة، بان إجمالي عدد الحضور 180 عضوا ، حيث جاءت نتيجة الفرز حضور سامح عاشور علي 107 اصوات، بينما حصل رجائي عطيه علي 66 صوتا ، و 3 اصوات لباقي المرشحين علي منصب النقيب، كما بلغ عدد الاصوات الباطلة 4  اصوات.

وقال ممدوح العيادي  نقيب المحامين بشمال سيناء ، إن من  لهم حق التصويت 433 محاميا ومحامية ، وقد جرت الانتخابات فى مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش على منصب النقيب العام والتي يتنافس عليها 18 مرشحا، لاختيار النقيب ،
كما يتنافس  162 مرشحا علي مجلس النقابة، وذلك لاختيار 25 مرشحا منهم، كما يتنافس 16مرشحا بالادارات القانونية للقطاع العام ، حيث يتم اختيار 3 من بينهم. 

وتضم اللجنة الفرعية بسيناء 3 صناديق اقتراع أحدهم لانتخاب النقيب العام، والثاني لانتخاب أعضاء النقابة، والثالث لانتخاب مرشحي الادارات القانونية للقطاع العام.

و تم السماح للتصويت للمحامي المدرج اسمه بكشوف الناخبين ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته بكارنيه النقابة، او بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.

والمرشحون  لمجلس النقابة من شمال سيناء كلًا من راشد الجندي وسميره الهرش، وهما ضمن المرشحين عن محكمة استئناف الإسماعيليه.
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