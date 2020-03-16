BMW تخفى 50% من سيارات الوقود وتستحدث أنواع كهربائية بحلول 2021

اعلنت مجموعة BMW لصناعة السيارات الالمانية فى بيان صحفى لها انه سيتم إلغاء ما يصل إلى 50% من الطرز التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2021 فصاعدًا، وذلك في مرحلة الانتقال إلى إنشاء هياكل محسنة وذكية لصالح محركات كهربائية إضافية".

واوضحت الشركة فى بيانها ان المجموعة تخطط لتوجيه تركيزها في الفترة القادمة على السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل بشكل أكبر، بعد تجاوزت إيرادات المجموعة التي تضم شركات سيارات ودراجات نارية BMW بالإضافة إلى ميني ورولز رويس الى 100 مليار يورو للمرة الأولى في تاريخها .





وبعد اختفاء 50% من محركات الاحتراق الداخلي وتحويلها إلى المحركات الهجينة والكهربائية بالكامل، يعني أن نصف موديلاتها الحالية ستختفي في السنوات القادمة، حيث قد يتم ترقية بعض الطرازات الى كهربائية .