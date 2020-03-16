صوت الشعب: قرار الرئيس بتعليق الدراسة يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلاب

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يوما قرار صائب وجاء في توقيت مناسب كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا ويؤكد حرصة الشديد على سلامة الطلاب ويعكس ان بناة المستقبل في قلب وعقل قائد وزعيم مصر.





أضاف البراوي في تصريحات صحفية : إن هذا القرار الجيد يساهم بشكل كبير وفعال في تقليل انتشار العدوى بين الطلاب خاصه في التجمعات الكبيرة وتمثل المدارس والجامعات بؤر من الكثافة الطلابية من الممكن أن تنشر الفيروس الذي ضرب العالم كله.





أشار رئيس الحزب إلى إننا نحتاج إلى تكاتف أكثر من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا حرصا على مصلحة الوطن والمواطن.





طالب البراوي، المصريين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والصفحات المشبوهة التي تستهدف النيل من الوطن وان نعتمد على البيانات الرسمية فقط حتى لا نثير حالة من الذعر بين أبناء الشعب المصري العظيم.