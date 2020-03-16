اتحاد الكرة: بعض الأندية لم تنفذ إجراءات تعقيم الغرف حتى الآن

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن هناك بعض الفرق التي ترغب في خوض تدريبات ووديات دون مراعاة للجوانب الصحية.





وقال "محمد"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "بعض الفرق ترغب في خوض تدريبات ومباريات ودية دون مراعاة للجوانب الصحية".





وتابع "يجب على المدربين عدم تجميع اللاعبين في محاضرات فنية لتجنب أي خطورة".





وأضاف "بعض الأندية لم تنفذ إجراءات تعقيم غرف خلع الملابس حتى الآن، لابد أن يلتزم الجميع التزاما كاملا بقرار تجميد النشاط".





وأتم "عمرو الجنايني أكد عدم إدارة أي حكم للمباريات الودية خلال فترة تجميد النشاط، والاتحاد بدأ في العمل بـ50% من قوة الموظفين لتجنب فيروس كورونا".



