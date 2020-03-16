أشادة برلمانية بقرار الرئيس السيسي بتعليق الدراسة أسبوعين.. نواب: فرصة لتعقيم المدارس والجامعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية .. يساهم بشكل فعال في تقليل انتشار عدوى فيروس كورونا

رئيس طاقة البرلمان: قرار السيسي بتعليق الدراسة «أبوي»

برلماني: قرار السيسي بتعليق الدراسة حكيم.. ويجب مواجهة "سرطان الدروس الخصوصية"

أول تحرك برلماني لتسهيل عمل المرأة في ظل تعليق الدراسة بسبب كورونا

صوت الشعب: قرار الرئيس بتعليق الدراسة يهدف للحفاظ على سلامة الطلاب





أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وأكد أعضاء البرلمان أن هذا القرار سيحمي الطلاب والمواطنين ويحافظ علي صحتهم في ظل وجود فيروس كورونا الذي اعلنت منظمة الصحة العالمية بكونه أصبح وباء عالمي.





في البداية، ثمّن النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، معتبرًا ذلك القرار بأنه قرار "أبوي" صادر من أب تجاه أبنائه تلاميذ وطلاب المدارس والجامعات حفاظًا على صحتهم وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وطالب " السويدي" في بيان، الأحد، جميع الوزراء والمحافظين والمسئولين من خلال التفكير المستنير والتفكير خارج الصندوق باتخاذ قرارات مناسبة داخل مختلف القطاعات التابعة لهم اذا لزم الأمر وعدم الانتظار للتكليفات والتوجيهات الرئاسية مشيدا بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بتعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر.





وقال النائب طلعت السويدي إن هذا القرار لايستحق الاشادة فقط بل يجب تعميمه على جميع الجهات بما فيها قاعات الأفراح ودور المناسبات الخاصة والتابعة لجميع الأندية ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية وغيرها.





وحذّر النائب طلعت السويدى من إقامة الأفراح والعزاء فى القاعات خاصة الضيقة خلال هذه المرحلة وضرورة ان يكون لدى الجميع من المسئولين والشعب الحرص الحقيقي على هذا الوطن وتجنب كل ما هو فيه ضرر خاصة إذا كان يتعلق بصحة الانسان المصرى التى هى أغنى ما يتملكه المصريون، مؤكدا ان هناك بعض الأفراح خاصة التى تتم داخل القاعات الضيقة تكون بيئتها غير صحية لعدم وجود متنفس الهواء اضافة الى التزاحم الشديد والاختلاط داخل هذه القاعات.





ومن جانبه، وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة بأنه قرار حكيم وجاء في التوقيت المناسب، حيث كان ينتظره الجميع لأنه يمنح فرصة لتعقيم المدارس والجامعات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد بما فيها إجراء الكشوفات الطبية للطلاب والتلاميذ في ضوء الإجراءات الوقائية للدولة.





وطالب "عامر" في بيان أصدره، الأحد، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة والرادعة لغلق جميع المراكز والسناتر الخاصة بالدروس الخصوصية مشيرا إلى أن هذه المراكز أصبحت بؤرًا سرطانية في مختلف العمارات.





وأكد المهندس محمد فرج عامر أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت تمثل خطرا شديدا على تلاميذ المدارس والجامعات، متسائلا : كيف تترك الحكومة هذا الأمر وهناك 100 تلميذ على سبيل المثال يتجمعون فى مكان ضيق للغاية يتم فيه إعطاء الدروس الخصوصية.





وأكد المهندس محمد فرج عامر أن هذه المراكز أصبحت لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات على حد سواء محذرا الحكومة من استمرار إهمالها لهذا الملف الذى استشرى فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.





كما تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة تقديم عدد من التسهيلات للمرأة العاملة بالقطاع العام والخاص في ضوء تعليق الدراسة حتى الأول من إبريل تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وتضمن الطلب بأن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواجهة شاملة بإجراءات احترازية منضبطة لمواجهة فيروس كورونا، والتي كانت محطتها الأخيرة تعليق الدراسة بمختلف المراحل التعليمية والجامعات حفاظا على صحة الطلاب ومصلحتهم، وأيضا السناتر ومراكز التعليم المختلفة وتعليق النشاط الرياضي.





وأكد طلعت علي أنه وفق هذه الإجراءات تزداد التحديات على المرأة المصرية العاملة بالقطاع الحكومي أو الخاص، الأمر الذي يتطلب عددا من التسهيلات من جانبهم، لمساعدتهن في القيام بأدوارهن بالمنزل والعمل، حيث إمكانية إتاحة الفرصة للعمل من المنزل لتقليل التكدس، وفق طبيعة العمل التي تسمح بهذا، خاصة في ظل الأداء الإلكتروني، وبخلاف ذلك تكون هناك تسهيلات في الحضور والانصراف وعدم التقيد بالضوابط الحاسمة لحين مرور هذه الأزمة وتداعياتها، بالإضافة إلى تحديات السيدات اللاتي لديهن أطفال في سن صغيرة في ضوء توقف أعمال الحضانات ومراكز رياض الأطفال بالتوازي مع تعليق الدراسة من قبل وزارة التضامن.





ولفت عضو مجلس النواب إلي أن هذه التسهيلات ستكون بطبيعة الحال خطوة متسقة مع مساعي الحكومة نحو اتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات لمواجهة فيروس كورونا بما يساهم في تقليل الكثافة والحد من انتشار الفيروس وبما يسمح للسيدات في نفس الوقت برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن تم تعليق الدراسة بما سيضاعف من أعبائهم في رعاية الأبناء.



