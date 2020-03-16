حماية لينا قبل أولادنا.. ولى أمر يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي على الهواء.. شاهد

وجهت شيماء علي ولى أمر وأدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بأسم كل أم مصرية بعد قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين الذي أتخذه لحماية الطلاب وأولياء الأمور أيضا.









وقالت «شيماء علي» خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إن هناك موجة عالية بسبب جروبات أولياء الأمور تحت أسم «جروبات الماميز» .









وأضافت أدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، أن هناك نوع من السخرية بسبب إستخدام كلمة «ماميز» كنوع من التقليل والسخرية من الأم المصرية التي لها دور مهم في كافة المجالات والمناصب المهمة.





يشار إلى أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.







