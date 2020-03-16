AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حماية لينا قبل أولادنا.. ولى أمر يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي على الهواء.. شاهد

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:44 ص
شيماء علي أحد أولياء
شيماء علي أحد أولياء الأمور
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
وجهت شيماء علي ولى أمر وأدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بأسم كل أم مصرية بعد قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين الذي أتخذه لحماية الطلاب وأولياء الأمور أيضا.


وقالت «شيماء علي» خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إن هناك موجة عالية بسبب جروبات أولياء الأمور تحت أسم «جروبات الماميز» .


وأضافت أدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، أن هناك نوع من السخرية بسبب إستخدام كلمة «ماميز» كنوع من التقليل والسخرية من الأم المصرية التي لها دور مهم في كافة المجالات والمناصب المهمة.

يشار إلى أن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 


كما اتخذت بعض الدول العربية والاوروبية بعض الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار عدوى هذا المرض من ضمنها منع التجمهر وتعطيل الدراسة فترة انتشار هذا المرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«جروبات الأمهات» على السوشيال ميديا تتسبب في خوف أولياء الأمور على أبنائهم.. فيديو

تساعد على التواصل أم تنشر الشائعات.. جروبات الماميز في قفص الاتهام

وكيل تعليم الإسماعيلية لـ صدى البلد: جروبات الماميز على واتس ينقصها الضوابط

200 ألف ولي أمر يطالبون وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة خوفا من كورونا

انتفاضة على تويتر بسبب جروبات الماميز

آراء المصريين عن تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا | فيديو

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يعلن أول إصابة بكورونا على إحدى سفنه

أخبار الأهلي.. طبيب المنتخب يتحدث عن كارثة نيدفيد.. واتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأحمر بالدوري

هل ينقل متوفى فيروس كورونا المرض إلى المشيعين؟ .. أستاذ مناعة يجيب

نرمين الفقي تحضر عزاء بـ الكمامة والقفازات خوفا من كورونا

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

بالأرقام.. احسب ضريبة دخلك بعد قرار رئيس الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد