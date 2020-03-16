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أخبار العالم

مصاب كورونا الأردني يكشف تفاصيل مثيرة عن هروبه من المستشفى

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف المصاب الأردني بفيروس كورونا، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد هروبه من أحد المستشفيات، تفاصيل مثيرة عن الحادث الذي تعرض له داخل الحجر الصحي. 

وقال تامر السعودي، في لقاء مع صحيفة "الغد" الأردنية إنه جاء من بريطانيا يوم الأحد الماضي، وعزل نفسه يوم الاثنين الماضي، بناء على طلب سلطات المطار. 

وأضاف: "مساء يوم الاثنين الماضي ظهرت علينا أنا والخادمة لدى اعراض شبيهة لفيروس كورونا لنقوم بالذهاب يوم أمس لإجراء الفحوصات اللازمة لتظهر النتائج بإصابتي وعدم إصابة الخادمة، وبعدها قام المستشفى بالاتصال بي للقدوم إليهم، لأرد أنني سأحضر صباح الغد الأحد".

وتابع: "بعدها ذهبت للمستشفى لأجد عدم التزام أي أحد من الممرضين بإجراءات الوقاية وأن الممرض المشرف علي لا يرتدي الكمامة، وبعدها ذهبت لغرفة العزل لأجد نفسي بمكان متسخ ومليء بالأتربة ولا توجد أبسط قواعد النظافة لديهم، وطلبت من الممرض الخروج من المستشفى وهو من قام بكبس أزرار المصعد وقال لي الله معك".

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وكان مدير المستشفى قد قال إن السعودي هرب قبل خضوعه إلى الحجر الصحي، مضيفًا: "المواطن هو من بين الحالات التي تمّ الإعلان عنها اليوم، وقد قدِم من بريطانيا قبل أيّام، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وثبتت إصابته بالفيروس، لكنه هرب قبل عزله وتقديم العناية الطبيّة اللازمة له".

وأضاف: "الكوادر الطبيّة العاملة في المستشفى اكتشفت أنّ المريض أقدم على الهروب رغم التحذيرات المعلنة بضرورة عدم مخالطة الآخرين له للحيلولة دون نقل العدوى".

وتابع: "المستشفى أبلغت الجهات الأمنيّة المختصّة للتعامل معه، وتشديد الحراسة الأمنيّة على مواقع الحجر والعزل".



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