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مرأة

أبرزها تقلبات المزاج.. 4 علامات تدل أن جسمك مليء بالسموم

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:00 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين
علامات عديدة يصدرها جسمك مؤشر أنه مليء بالسموم، ويحتاج للتخلص منها إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع برايت سايد
1. زيادة الوزن:
هل لاحظت زيادة مستمرة في وزنك ، على الرغم من أنك تقوم بحساب السعرات الحرارية وممارسة الرياضة فقد يكون مؤشر على أن جسمك ملىء بالسموم

2. التعب المستمر:
هل تحصل على أكثر من ساعات كافية من النوم ، لكنك ما زلت تشعر بالتعب طوال الوقت؟ قد يكون السبب وراء الحمل الزائد السموم  . عندما يحتوي جسمك على كمية زائدة من السموم ، فإنه يخلق الكثير من الضغط على الغدد الكظرية. يمكن أن يؤدي الحمل السام طويل المدى إلى  إجهاد الغدة الكظرية مما يجعلك تشعر بالإرهاق والنعاس.

3. صداع لا يمكن تفسيره:
إذا وجدت نفسك دائمًا تعاني من صداع لا يمكن تفسيره ، فقد يكون هذا علامة على أن مستويات السموم عالية فى الجسم.

4. تقلبات المزاج:
إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية على مدار اليوم ، فهذه علامة على وجود خلل هرموني في جسمك. السموم  تسبب اختلالات هرمونية يمكن أن تؤثر على كلا الجنسين.

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