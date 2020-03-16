أبرزها تقلبات المزاج.. 4 علامات تدل أن جسمك مليء بالسموم

هل لاحظت زيادة مستمرة في وزنك ، على الرغم من أنك تقوم بحساب السعرات الحرارية وممارسة الرياضة فقد يكون مؤشر على أن جسمك ملىء بالسموم







إذا وجدت نفسك دائمًا تعاني من صداع لا يمكن تفسيره ، فقد يكون هذا علامة على أن مستويات السموم عالية فى الجسم.







إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية على مدار اليوم ، فهذه علامة على وجود خلل هرموني في جسمك. السموم تسبب اختلالات هرمونية يمكن أن تؤثر على كلا الجنسين.