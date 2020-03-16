أبرزها تقلبات المزاج.. 4 علامات تدل أن جسمك مليء بالسموم

علامات عديدة يصدرها جسمك مؤشر أنه مليء بالسموم، ويحتاج للتخلص منها إليك أبرز تلك العلامات يقدمها موقع برايت سايد
1. زيادة الوزن:
هل تحصل على أكثر من ساعات كافية من النوم ، لكنك ما زلت تشعر بالتعب طوال الوقت؟ قد يكون السبب وراء الحمل الزائد السموم . عندما يحتوي جسمك على كمية زائدة من السموم ، فإنه يخلق الكثير من الضغط على الغدد الكظرية. يمكن أن يؤدي الحمل السام طويل المدى إلى إجهاد الغدة الكظرية مما يجعلك تشعر بالإرهاق والنعاس.
3. صداع لا يمكن تفسيره:
1. زيادة الوزن:
هل لاحظت زيادة مستمرة في وزنك ، على الرغم من أنك تقوم بحساب السعرات الحرارية وممارسة الرياضة فقد يكون مؤشر على أن جسمك ملىء بالسموم
2. التعب المستمر:
هل تحصل على أكثر من ساعات كافية من النوم ، لكنك ما زلت تشعر بالتعب طوال الوقت؟ قد يكون السبب وراء الحمل الزائد السموم . عندما يحتوي جسمك على كمية زائدة من السموم ، فإنه يخلق الكثير من الضغط على الغدد الكظرية. يمكن أن يؤدي الحمل السام طويل المدى إلى إجهاد الغدة الكظرية مما يجعلك تشعر بالإرهاق والنعاس.
3. صداع لا يمكن تفسيره:
إذا وجدت نفسك دائمًا تعاني من صداع لا يمكن تفسيره ، فقد يكون هذا علامة على أن مستويات السموم عالية فى الجسم.
4. تقلبات المزاج:
إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية على مدار اليوم ، فهذه علامة على وجود خلل هرموني في جسمك. السموم تسبب اختلالات هرمونية يمكن أن تؤثر على كلا الجنسين.