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تعليم

الأكاديمية المهنية للمعلمين تنشر اختبارًا تجريبيًا لـ ترقي المعلمين عبر هذا الرابط

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:26 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياسـمين بدوي
أتاحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، اختبارا تجريبيا إلكترونيا للمعلمين المرشحين للترقي خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 .

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يتكون عدد أسئلة الاختبار التجريبي من 25 سؤال إجباري ، وغير مسموح بتخطي أي سؤال أو تأجيله ، ويكون لكل سؤال وقت محدد يظهر أعلى الشاشة ويجب إختيار الإجابة وتأكيدها قبل إنتهاء الوقت.

وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين : في حالة إنتهاء وقت السؤال قبل تأكيد الإجابة يتم الانتقال للسؤال التالي دون إحتساب الدرجة، وفي حالة إنقطاع التيار الكهربائي أو حدوث مشكلة في الإنترنت تؤدي لتوقف الإختبار ، يتم إعادة الدخول مرة أخرى ويستكمل الممتحن إختباره تلقائيا من خيق توقف مع الحفاظ على وقته المتبقي وحفظ إجاباته السابقة دون مشاكل.

وأخيرًا شددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على أنه ممنوع منعًا باتًا استخدام التليفون المحمول داخل معمل الاختبار تحت أي ظرف فقد يؤدي ذلك لإنهاء الاختبار فورًا ، كما تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الهدوء التام داخل المعمل أثناء آداء الاختبار.


أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ،تأجيل موعد اختبارات ترقي المعلمين الإلكترونية لمدة أسبوعين ، مشيرةً إلى أنه سوف يتم إخطار السادة المعلمين بالموعد الجديد لأداء اختبارات الترقي خلال تلك الفترة ، مع توضيح ما سيتم إتخاذه من إجراءات.


وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أن هذا القرار يأتي حفاظًا على السادة أعضاء هيئة التعليم من خطورة أي تجمعات وذلك حرصًا على مصالحهم ، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .


ويمكن الدخول على هذا الاختبار التجريبي من خلال الضغط هنا .
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