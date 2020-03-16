أحد أولياء الأمور: جروبات الـ ماميز تثير سخرية البعض عبر السوشيال ميديا.. فيديو

قدمت الإعلامية لبنى عسل فقرة خاصة من برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» عن جروبات أولياء الأمور الشهيرة باسم "ماميز جروب"، والحديث عن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.
واستضافت لبنى عسل خلال اللقاء، "شيماء علي" أدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، وداليا كامل عضو أحد جروبات أولياء الأمور، وداليا الحزاوي منسق "اتحاد مصر للنهوض بالتعليم"، والدكتور أحمد هارون استشاري العلاج النفسي.
قالت شيماء علي أدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، أن هناك موجة عالية بسبب جروبات أولياء الأمور تحت أسم «جروبات الماميز»، مضيفة أن هناك نوع من السخرية بسبب إستخدام كلمة «ماميز» كنوع من التقليل والسخرية من الأم المصرية التي لها دور مهم في كافة المجالات والمناصب الهامة.