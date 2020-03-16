AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد أولياء الأمور: جروبات الـ ماميز تثير سخرية البعض عبر السوشيال ميديا.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:08 ص
شيماء علي أحد أولياء
شيماء علي أحد أولياء الأمور
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الإعلامية لبنى عسل فقرة خاصة من برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» عن جروبات أولياء الأمور الشهيرة باسم "ماميز جروب"، والحديث عن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

واستضافت لبنى عسل خلال اللقاء، "شيماء علي" أدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، وداليا كامل عضو أحد جروبات أولياء الأمور، وداليا الحزاوي منسق "اتحاد مصر للنهوض بالتعليم"، والدكتور أحمد هارون استشاري العلاج النفسي.

قالت شيماء علي أدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، أن هناك موجة عالية بسبب جروبات أولياء الأمور تحت أسم «جروبات الماميز»، مضيفة أن هناك نوع من السخرية بسبب إستخدام كلمة «ماميز» كنوع من التقليل والسخرية من الأم المصرية التي لها دور مهم في كافة المجالات والمناصب الهامة.

وأشارت  داليا كامل خلال اللقاء إلى أن جميع أولياء الأمور كانوا ينتظرون قرار تعطيل الدراسة، موضحة أن أولياء الأمور كان لديهم تخوف شديد على أبنائهم بسبب الاختلاط في المدارس إثارة القلق والذعر في روح أولياء الأمور والطلاب يؤثر على العملية التعليمية، مؤكدة أن في ظل وجود الشائعات عن فيروس كورونا تسببت في هلع لأولياء الأمور خوفا على أبنائهن.

كما أوضحت  داليا الحزاوي منسق "اتحاد مصر للنهوض بالتعليم"، إنه غير مسموح بنشر أي منشور او رابط خلال المجموعات التابعة لـ "اتحاد مصر للنهوض بالتعليم" إلا بعد التأكد من صحته ومن المواقع الرسمية الموثوق بها، وحريصين على نقل الأخبار من المصادر الرسمية والتحري الدقة جيدا لانها تعتبر أمانة ونقل الأخبار كما هي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنى عسل: مش هيحصل حاجة خالص لو أخرنا اليوم الدراسي ساعة لبرودة الجو الشديدة.. فيديو

«جروبات الأمهات» على السوشيال ميديا تتسبب في خوف أولياء الأمور على أبنائهم.. فيديو

وكيل تعليم الإسماعيلية لـ صدى البلد: جروبات الماميز على واتس ينقصها الضوابط

200 ألف ولي أمر يطالبون وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة خوفا من كورونا

انتفاضة على تويتر بسبب جروبات الماميز

شيماء علي: الأم المصرية لها دور كبير في دعم الدولة .. فيديو

ترشيحاتنا

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

قرار عاجل من السعودية بشأن العاملين في القطاع الحكومي والخاص بعد تفشي كورونا

قرار عاجل من اللجنة الأولمبية بعد وقف النشاط الرياضى فى مصر.. تفاصيل

النت ببلاش.. وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز

الكويت تحتجز مصريا ظهر في مقطع يعترض على إجراءات مواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد