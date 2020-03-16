شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور

اعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات عن الموديل الجديد من AMG وهو GT4 المحدث بالكامل، بسعر يبدأ من 209,000 يورو .

تاتى مرسيدس GT4 بمحرك V8 ثنائي التيربو سعة 4 لتر يولد قوة 469 حصان وعزم دوران 630 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، و يتسارع إلى 100 كم/س في أقل من 4 ثواني وتصل لسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.

وحصل التصميم الخارجي لمرسيدس GT4 على غطاء محرك مختلف ومصابيح أمامية LED جديدة ستساعد في رؤية أفضل .





و ركزت الصانعة على المواصفات الميكانيكية بشكل أكبر و رفع الأداء، مع مكابح جديدة حصلت على قنوات هوائية كربونية وفتحات تهوية أكبر حجمًا، وخطوط كبح أكبر وتحسين الحماية من الحرارة المرتفعة، من أجل رفع كفاءة تبريد المكابح.