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سيارات

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات عن الموديل الجديد من  AMG وهو  GT4 المحدث بالكامل، بسعر يبدأ من 209,000 يورو .

 

تاتى مرسيدس GT4 بمحرك V8 ثنائي التيربو سعة 4 لتر يولد قوة 469 حصان وعزم دوران 630 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، و يتسارع إلى 100 كم/س في أقل من 4 ثواني وتصل لسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.

 

وحصل التصميم الخارجي لمرسيدس GT4 على غطاء محرك مختلف ومصابيح أمامية LED جديدة ستساعد في رؤية أفضل .


و ركزت الصانعة على المواصفات الميكانيكية بشكل أكبر و رفع الأداء، مع مكابح جديدة حصلت على قنوات هوائية كربونية وفتحات تهوية أكبر حجمًا، وخطوط كبح أكبر وتحسين الحماية من الحرارة المرتفعة، من أجل رفع كفاءة تبريد المكابح.

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور
شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور
شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور
شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور
شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور
شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور
شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور
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