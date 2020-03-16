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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. تاريخ ميلادك ماذا يقول؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:00 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 16مارس، وفقا لعلم الأرقام.


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شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 16 مارس فإن ذلك يعني  أنك غامض وتعيش في داخلك. أنت أيضا ملهم ولديك طبيعة انسانية وتحتاج دائما للشعور بالاستقلالية. كما أنك تميل للتمرد في ردود أفعالك.


نصيحة: هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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