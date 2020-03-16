حازم إمام: خضت مباراة الترجي مصابًا وطلبت من كارتيرون المشاركة أمام الأهلي

أكد حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه تعرض لتمزق في العضلة الضامة خلال أول 20 دقيقة من مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.





وقال خلال لقائه ضيفًا على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" رفضت الخروج من الملعب وطبيب الفريق أعطاني حقنة مسكنة بين الشوطين".





وواصل:" عاودتني الآلام من جديد قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي وطلبت من المدير الفني كارتيرون المشاركة في المباراة قبلها بساعات قليلة حرصًا مني على التواجد في هذه المباراة".



