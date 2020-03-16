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رياضة

حازم إمام: خضت مباراة الترجي مصابًا وطلبت من كارتيرون المشاركة أمام الأهلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:31 ص
حازم إمام
حازم إمام
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حسام الحارتي
أكد حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الزمالك، أنه تعرض لتمزق في العضلة الضامة خلال أول 20 دقيقة من مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

وقال خلال لقائه ضيفًا على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" رفضت الخروج من الملعب وطبيب الفريق أعطاني حقنة مسكنة بين الشوطين".

وواصل:" عاودتني الآلام من جديد قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي وطلبت من المدير الفني كارتيرون المشاركة في المباراة قبلها بساعات قليلة حرصًا مني على التواجد في هذه المباراة".

وأنهى حديثه مؤكدًا أنه لم يتمرن مع الفريق خلال هذه الفترة كان خارج حسابات المدير الفني بسبب الاصابة، ولكن تحاملت على نفسي من أجل المشاركة في هذه المرحلة الصعبة والمباريات الحاسمة.
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