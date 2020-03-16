وزير التعليم العالي:الإعداد لتأجيل الدراسة منذ شهر وتفعيل التعليم عن بعد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن قرار تأجيل الدراسة بالجامعات تم الإعداد له قبل شهر ولك ضمن خطة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سى بي سي"، أن الخطة تم وضعها منذ فترة كأحد السيناريوهات المحتملة، لافتا إلى أن تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني عن بُعد في الجامعات تم الإعداد لها بشكل جيد.





وأردف وزير التعليم العالي، : شاهدت بنفسى عملية التعليم عن بُعد بكلية السياسة والاقتصاد ، حيث ألقت الأستاذة الجامعية المحاضرة أون لاين وشاهدت بنفسي كيف تفاعل الطلاب معها وجميع المقررات تم رفعها إلكترونيًا".





وولفت إلى أن منظومة التعليم الإلكتروني ليست حديثة عهد مع الجامعات المصرية بل يتم العمل به منذ فترة، وبالتالي كانت فرصة للاستعداد الجيد لمثل هذه الحالات التي تشهدها مصر الآن.





وأشار وزير التعليم العالي أن منظومة التعليم الإلكتروني المتقدمة تحتاج لشركات كبرى لديها خبرة، وبالفعل تفاعلت هذه الشركات مؤخرًا مع تعطيل الدراسة ومنحت الوزارة 90 يومًا مجانية لاستضافة التعليم الإلكتروني عبر منصاتها المختلفة.