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سيارات

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة شيفروليه رسميا عن أحدث موديل عام 2021 من السيارة ترافيرس التى تمتلك طراز جديد كليا و واجهة أمامية جديدة.


السيارة ترافيرس تضم شبك معدل محاط بمصابيح LED امامية قياسية جديدة، وتتميز الآن بإشارات انعطاف مدمجة في المصابيح النهارية.


و تستمر التحسينات في الخلف، حيث حصلت ترافيرس الجديدة على مصابيح خلفية معاد تصميمها، تتصل مع بعضها بشريط كرومي، هناك أربعة تصاميم جديدة للعجلات.


أما السيارة من الداخل، فهناك مقاعد جديدة ونظام ترفيهي محسن يدعم كلًا من أندرويد أوتو اللاسلكي وآبل كاربلاي اللاسلكي، وهناك تغييرات إضافية محدودة، لكن سقف Dual SkyScape يمتلك الآن مظلة كهربائية، وتشمل المزايا الأخرى شاشة معلومات السائق المتوفرة حديثًا قياس 8 بوصة .


لم تذكر شيفروليه مواصفات الأداء، ولكن سيكون المحرك V6 سعة 3.6 لتر، والذي يولد قوة 310 حصان و360 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي المألوف ذو التسع سرعات .

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا
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