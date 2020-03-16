أستاذ طب النفسي يكشف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسي ، إن هناك مبالغة كبيرة جدا بخصوص التخويف بسبب فيروس كورونا وبسبب اثارة كما انه ليس اول او اخر وباء يمر على البشرية.





وأضاف محمد المهدى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن الأوبئة المرضية تبدأ شديدة وبعد ذلك تنخفض ولكن يجب علينا أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين لديهم تخوف شديد يجب ألا يقوموا بمتابعة الأخبار.





وأوضح محمد المهدى ، أن المحنة التي مرت بها البلاد هذه الأيام جعلت الأسر تقترب من بعضها وهذا كان مفتقد من سنوات طويلة بسبب وجود السوشيال ميديا.





وتابع محمد المهدى ، أن هذه الاوبئة تجعل الناس تفكر في خالق الكون وفي المسيطر على هذا الكون وهذا يساعد الجميع على مراجعة حياته وتعديل وتحسين اى شيء سلبي.





واستكمل محمد المهدى ، أن اى حدث يجب توظيفه في تحسين سلوك الانسان كما ان البلاء يأتي للعاصي والصالح.