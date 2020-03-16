هنفطر ايه؟.. فول وطعمية بطريقة أحلى من مطاعم

تُعد وجبة الإفطار من الوجبات، التى يعتمد عليها الجسم طوال اليوم، ويفضل أن تكون مكونة من جميع العناصر الغذائية الهامة، لذلك نقدّم لكم طريقة عمل الفول بالزيت الحار:
مقادير الفول بالزيت الحار للشيف إلهام فتحى
زيت حار
بصل
طماطم
كمون
ليمون
ملح
فلفل
زيت
كزبرة خضراء
طريقة تحضير الفول بالزيت الحار:-
* يوضع زيت في طاسة على النار.
* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.
* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.
* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.
* تضاف إليه الزيت الحار ويقلب جيدا. ثم يقدم ساخنا بالهنا
طعمية إسكندراني المحشية للشيف إلهام فتحى
مقادير الطعمية الإسكندراني المحشية:-
عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم
طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة
* ثم تقلى في الزيت وتقدم