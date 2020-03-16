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مرأة

هنفطر ايه؟.. فول وطعمية بطريقة أحلى من مطاعم

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين

 تُعد وجبة الإفطار من الوجبات، التى يعتمد عليها الجسم طوال اليوم، ويفضل أن تكون مكونة من جميع العناصر الغذائية الهامة، لذلك نقدّم لكم طريقة عمل الفول بالزيت الحار:
مقادير الفول بالزيت الحار للشيف إلهام فتحى
زيت حار
بصل 
طماطم 
كمون 
ليمون 
ملح 
فلفل 
زيت 
كزبرة خضراء

 طريقة تحضير الفول بالزيت الحار:-
* يوضع زيت في طاسة على النار.
* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.
* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.
* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.
* تضاف إليه الزيت الحار ويقلب جيدا. ثم يقدم ساخنا بالهنا

طعمية إسكندراني المحشية للشيف إلهام فتحى

مقادير الطعمية الإسكندراني المحشية:-
عجينة طعمية 
بصل مكرمل 
بقدونس مفروم 
سجق مقطع صغير 
شطة 
هريسة 
كزبرة حب 
سمسم 

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة
* ثم تقلى في الزيت وتقدم

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