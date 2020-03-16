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رياضة

أمير مرتضى: حازم إمام أطيب لاعب تعاملت معه في حياتي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:30 ص
حسام الحارتي
أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على حازم إمام، قائد الفريق، والتزامه الكبير في الفترة الأخيرة.

وأضاف أمير في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حازم أطيب لاعب تعاملت معه في حياتي".

وواصل:" حازم إمام شخص طيب وقلبه أبيض ومتسامح وشخصيته قريبة لشخصية مرتضى منصور رئيس النادي، فقد يكون سريع الغضب ولكنه سريع النسيان والتسامح في نفس الوقت".

وانهى حديثه مؤكدًا أن حازم إمام دايمًا ما يفضل مصلحة الفريق على نفسه، وتحمل كثيرًا في فترة ولاية جروس، ولم يثير أي أزمة على مدار السنوات الماضية، ولا بد أن يأخذ حقه من الإشادة.

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