بسبب كورونا.. أشرف صبحى يكشف مستقبل النشاط الرياضى فى مصر

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يلتزم بقرارات غلق صالات الجيم تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.





وأكد صبحى خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سي"تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،أن وزارة الشباب والرياضة علقت الانشطة الرياضية لمدة اسبوعين حرصا على المواطنين والرياضيين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الاحتكاك فى الرياضة يمثل عامل انتشار لفيروس كورونا،لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة وحذر لضمان سلامة الجميع.





وأكد وزير الشباب والرياضة،ان الفترة القادمة بالنسبة للنشاط الرياضى ستكون طبقا لما يستجد من توجيهات،معقبا:" حاليا يتم متابعة وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار فيروس كورونا طبقا لتوجيهات الحكومة".