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القابضة للمياه: عكارة مياه النيل شئ طبيعي بسبب موجة الأتربة.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:05 ص
ممدوح رسلان
ممدوح رسلان
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إبراهيم القادري
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، إن مياه السيول تقوم بالنزول على النيل وتسبب عكارة المياه لاحتواء مياه السيول على اتربة وبالتالي محطات المعالجة التابعة لنا يمكنها معالجة المياه بنسبة عكارة معينة .

وأضاف ممدوح رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن  زيادة نسبة العكارة في المياه تقوم بسد الفلاتر الخاصة بالمحطات وبالتالي تمنع إنتاج المحطات للمياه .

وأوضح ممدوح رسلان، أن الشركة تتابع دائما الفلاتر وتقوم بقياس العكارة بصفة دورية لان الفلاتر يمكنها معالجة نسبة عكارة 30الف  ولكن عند قياس العكارة وجدناها وصلت الى 400 الاف واكثر .

وتابع ممدوح رسلان، أن ما يتردد عن قطع المياه خلال الايام المقبلة غير صحيح كما أننا إذا وجدنا ارتفاع في العكارة ولن تستطيع الفلاتر العمل نقوم بتقليل إنتاج المياه لصعوبة الفلترة .

واستكمل : أن عكارة مياه النيل شيء طبيعي بسبب موجة الاتربة كما اننا نقوم بغسل الفلاتر بصفة مستمرة حتى تقوم بإنتاج كميات كبيرة من المياه ولكن هذا يأخذ وقت كبير وبالتالي يكون إنتاج الشركة للمياه بكميات محدودة وهذا بسبب الاتربة التي تختلط مع المياه بسبب الأمطار.

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