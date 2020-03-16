تقارير: ميسي يبدأ لعبة المساومات مع برشلونة

يناور أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، لتحقيق مطالبه قبل أن يضع توقيعه على عقد جديد تتطلع لإتمامه بشدة، إدارة النادي الكتالوني.





وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، كما يملك شرطًا يمنحه حرية الرحيل من دون مقابل في نهاية الموسم الجاري.





وبحسب موقع "le10sport"، فإن ميسي اشترط لتجديد عقده، عودة نيمار، في الصيف المقبل.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن غرفة ملابس برشلونة لا تنتظر سوى عودة نيمار في نهاية الموسم، من أجل إحداث الفارق، مثلما كان الحال قبل رحيله في 2017.



