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رياضة

تقارير: ميسي يبدأ لعبة المساومات مع برشلونة

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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نور عادل
يناور أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، لتحقيق مطالبه قبل أن يضع توقيعه على عقد جديد تتطلع لإتمامه بشدة، إدارة النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، كما يملك شرطًا يمنحه حرية الرحيل من دون مقابل في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "le10sport"، فإن ميسي اشترط لتجديد عقده، عودة نيمار، في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن غرفة ملابس برشلونة لا تنتظر سوى عودة نيمار في نهاية الموسم، من أجل إحداث الفارق، مثلما كان الحال قبل رحيله في 2017.

وكانت تقارير أشارت إلى أن باريس سان جيرمان فتح الباب بالفعل أمام رحيل نيمار في الصيف المقبل، بشرط الحصول على 150 مليون يورو.
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