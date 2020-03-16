ماذا قال نجم فالنسيا بعد إصابته بالكورونا رغم غياب الأعراض؟

أعلن الفرنسي إلياكيم مانجالا لاعب فالنسيا، إصابته بفيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم، رغم تأكيده عدم ظهور أعراض المرض عليه.



وكتب مانجالا عبر حسابه الشخصي "عرفت اليوم أنني مصاب بفيروس كورونا، أشعر أنني بخير، ولم تظهر عليّ أي أعراض مرتبطة بالفيروس، رغم ذلك، فأنا حبيس المنزل، ومنعزل عن أسرتي".





وتابع: "أدركت أننا يمكن أن نصاب بالفيروس دون أن تظهر علينا أي أعراض، ولهذا أنصح الجميع بتجنب الاختلاط مع الناس قدر الإمكان، حتى لو كنت تشعر أنك بخير".