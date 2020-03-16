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رياضة

الأولمبية المصرية: لن نقبل تأخير الاستعداد لطوكيو

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
صرح هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بأنه لن يقبلوا أي تأخير في عملية الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، موضحًا أن قرار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بإلغاء معسكر الفريق كان "فرديًا وفنيًا".

وقال حطب في تصريحات تلفزيونية أن اللجنة الأولمبية المصرية لم تصدر أي قرار متعلق بإيقاف الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي ستقام الصيف المقبل، في العاصمة اليابانية.

وأوضح حطب أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اتخذ قرار بإلغاء معسكر الفريق الذي كان مقررًا في مارس الحالي لأسباب فنية في المقابل الأول بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة في هذا التوقيت.

وأكد حطب أن اللجنة الأولمبية الدولية ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل سيتم من خلالها توضيح الصورة العامة لإقامة أولمبياد طوكيو والموعد المقترح لإقامتها والإجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها.

وكانت وزارة الرياضة المصرية قد أصدرت قرار بإيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين.
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