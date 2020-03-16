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رياضة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم فان دي بيك

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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نور عادل
يستعد مانشستر يونايتد للدخول في منافسة مع ريال مدريد على ضم الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فعلى الرغم من وصول ريال مدريد إلى اتفاق مع فان دي بيك منذ أشهر، إلا أن مانشستر يونايتد يحاول إبعاد الهولندي عن سانتياجو برنابيو بعرض أخير.

وكان من المتوقع أن ينتقل فان دي بيك (23 عاما) إلى الريال في الصيف الماضي، لكن نظرا لعدم تمكن الميرنجي من بيع خاميس رودريجيز وجاريث بيل، قيل له إنه سيضطر إلى البقاء في أمستردام لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كان اليونايتد جادا في الحصول على توقيع فان دي بيك، فلن يتمكنوا من ذلك إلا إذا قرر ريال مدريد التخلي عن اتفاقهم مع اللاعب.

ويدرك مانشستر يونايتد أنه سيكون من الصعب التوقيع مع دي بيك بسبب اتفاقه مع ريال مدريد، لكنهم سيحاولون رغم ذلك.

وسجل فان دي بيك (23 عامًا) 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة هذا الموسم، مما يثبت أن مستواه الموسم الماضي لم يكن صدفة.

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