أخبار التوك شو.. أحمد موسى يناشد المصريين بهذا الأمر ..الشيخ الطبلاوى يروى تفاصيل محاولة اغتياله..أخيرا هذا هو دواء فيروس كورونا .. عقوبات لمن يحجب السلع ويرفع أسعارها

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاحد مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





كشف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، أنه تعرض لمحاولة اغتيال أثناء قراءته للقرآن في أحد المآتم،حيث تم وضع سم فى فنجان قهوة وتم تقديمه له.





كشف الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا حول العالم، موضحا طرق الوقاية.





قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى،الجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية تعددت جنسياتهم.









قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر انتقلت من متوسط سرعة للإنترنت 5 ميجا في أوائل 2019 إلى حوالي 30 ميجا في آخر إحصاء منذ شهر، وقفزت من المركز الـ40 على مستوى إفريقيا إلى المركز الثالث، قائلًا إن الانتقال كلف الدولة استثمارات قدرها مليار و600 مليون دولار.





أجرى الإعلامي محمد الباز، اتصالا هاتفيا بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، للإبلاغ عن اختفاء السلع أو زيادة أسعارها.





قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن الدولة لديها احتياطي من السلع الاساسية لا يقل عن 4 أشهر معقبا:" الاحتياطي الموجود يكفي إلى ما بعد عيد الأضحى ".









طالب الإعلامي احمد موسى، المواطنين بالتوقيع على وثيقة لدعم حق مصر فى مياه النيل، بعد تعثر المفاوضات مع الجانب الاثيوبي.



