هجوم قوي من فرج عامر على هاني ابوريدة.. تعرف على السبب

شن فرج عامر رئيس نادي سموحة، هجوما على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بسبب اختياراته للفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.





وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية : "سموحة كان يحق له المشاركة في النسخة الماضية من البطولة العربية للأندية ولكن الترشيحات كانت بالواسطة في زمن أبو ريدة".





وأضاف فرج عامر : "سموحة سوف يخسر كثيرا في حالة إلغاء الدوري، حيث لا نملك مصادر سوى من بيع اللاعبين فقط، والخسائر المعنوية ستكون كبيرة".



