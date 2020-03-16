رغم مرضه والكورونا.. البابا فرانسيس يكسر قرارات الحكومة الإيطالية

تحدى البابا فرانسيس نصيحة الحكومة الإيطالية بالبقاء في الداخل وسار اليوم إلى الكنيسة عبر شوارع روما المهجورة للصلاة من أجل نهاية الفيروس التاجي كورونا.





وكان "البابا فرنسيس" قد قام بصلوات من نافذة شرفته فوق ساحة القديس بطرس الفارغة، والتي تم إغلاقها أمام المصلين كجزء من إغلاق البلاد الشامل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقد غادر فرانسيس الفاتيكان لزيارة كنيستين في العاصمة الإيطالية ، يصلي أولًا في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري قبل التنزه في شارع ديل كورسو الصاخب.





فيما توجه إلى سانت مارسيلو آل كورسو، حيث يوجد صليبًا حمل في موكب 1522 في روما عندما كانت المدينة تعاني من الطاعون.





وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا البالغ من العمر 83 عاما والذي كان يعاني من نزلة برد قرر النزول إلى الشوارع رغم الحالة العامة وطاف بها كما لو كان في رحلة حج.