وصفة لن تكلفك 5 جنيهات لرفع مناعتك

حيل سريعة يمكن القيام بها لتقوية جهاز المناعة ومنع إصابتك بالامراض المعدية ومنعها من الانتشار إليك أبرز تلك الحيل والتى تساعدك على البقاء بصحة جيدة وفقا لموقع برايت سايد لن تكلفة أكثر من5 جنيهات.
وصفة الثوم والعسل:
العسل مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والإنزيمات. كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة لمحاربة الجذور الحرة.
يحتوي الثوم على مركبات تعزز قدرة خلايا الدم البيضاء على مكافحة بعض الفيروسات
1 كوب من العسل الخام
8-10 فصوص ثوم
ضع الثوم في البرطمان الزجاجي واملأ البرطمان بالعسل. دعه يستريح في درجة حرارة الغرفة لمدة 3-5 أيام وضعه في الثلاجة بعد ذلك. إنه جاهز للاستخدام بعد ذلك الوقت. خذ ملعقة صغيرة من العسل مع قطعة من الثوم مرة في اليوم.