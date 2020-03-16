كورونا يلتهم الشعوب.. مدن أسبانيا تتحول سكنة للأشباح.. صور

لحقت أسبانيا بجارتها إيطاليا حيث نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا لأسبانيا، خالية من الناس، وذلك عقب قرار السلطات بمنع الناس من مغادرة منازلهم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا من أجل العمل أو شراء البقالة.





وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم السبت الماضي القيود على الحركة بعد ارتفاع كبير في عدد الحالات التي أصيب فيها أكثر من 5700 شخص في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، مات أكثر من 120 شخصا.





وتعد هذه ثاني دولة أوروبية تضع إجراءات صارمة على سكانها بعد أن تم عزل إيطاليا - الدولة الأكثر تضررًا خارج الصين مع أكثر من 17000 حالة مصابة بالفيروس و 1000 حالة وفاة - هذا الأسبوع.





وهناك 3000 تشخيص جديد في العاصمة مدريد وحدها ، حيث توقفت السلطات الصحية عن اختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة فقط في المدينة.





ويظهر في الصور التي نشرتها ديلي ميل اسبانيا وهي خالية، إلا من طوابير أمام المحال التجارية فقط.