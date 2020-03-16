AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. توقيع شراكة بين التموين وشركة فرنسية لإدارة وتطوير أسواق الجملة

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:00 ص
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
Advertisements
محمد صبيح
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية  ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية  اليوم الاثنين 16 مارس مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة  لتوقيع عقد الشراكة بين الوزارة وشركة رانچيس الفرنسية  لإدارة أسواق الجملة وتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولى من دراسة الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة  وبتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة

 وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي قدمًا لتحديث وتنظيم أسواق الجملة في ربوع البلاد ،مما سينعكس  على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة  وتخفيض  أسعارها وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .


ويشهد اللقاء كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور إبراهيم  عشماوى مساعد أول  الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة كما سيشهد اللقاء رئيس شركة رانچيس الفرنسية ونائبة لإدارة أسواق الجملة ورئيس قطاع الأسواق الخارجية إضافة الي حضور السفير الفرنسي بالقاهرة ورئيس وكالة التنمية الفرنسية .


ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التعاون بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة  لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا الى  إن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، 

 وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،  قد تفقد مع وفد من شركة "رانجيس" الفرنسية، عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها لافتا إن الشركة بدأت وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد للمنتجات  والإدارة الجيدة ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الترخيص بتأسيسها.. كل ما تريد معرفته عن شركة البورصة المصرية للسلع

ما البورصة السلعية ودورها في ضبط منظومة التجارة الداخلية

التموين: إطلاق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر i-score .. الأربعاء

غدا.. التموين تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي

بدء احتفالية «التموين» لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى

التموين: التعاقد على شراء 41500 طن زيت صويا خام محلي

ترشيحاتنا

هل أرباح البنوك حرام أم حلال ؟.. الإفتاء تفصل في هذه الأموال بكلمة أخيرة

احترس.. فيروس كورونا يبقى في هاتفك 9 أيام .. وإليك الحل

أيمن عبد العزيز: لا أقبل العمل داخل الأهلي

هل سيتوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا؟.. أشرف زكي يجيب

لمنع تفشي كورونا .. ليبيا تمنع الصلاة في المساجد

إطلالة جريئة لـ صوفينار فى أحدث ظهور لها.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

شاهد سيارة السباق الجديدة AMG GT4 من مرسيدس .. صور

أبيض x أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة