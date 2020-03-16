اليوم.. توقيع شراكة بين التموين وشركة فرنسية لإدارة وتطوير أسواق الجملة

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاثنين 16 مارس مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة لتوقيع عقد الشراكة بين الوزارة وشركة رانچيس الفرنسية لإدارة أسواق الجملة وتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولى من دراسة الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة وبتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة





وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي قدمًا لتحديث وتنظيم أسواق الجملة في ربوع البلاد ،مما سينعكس على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وتخفيض أسعارها وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .









ويشهد اللقاء كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة كما سيشهد اللقاء رئيس شركة رانچيس الفرنسية ونائبة لإدارة أسواق الجملة ورئيس قطاع الأسواق الخارجية إضافة الي حضور السفير الفرنسي بالقاهرة ورئيس وكالة التنمية الفرنسية .









ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التعاون بين الوزارة مع شركة "رانجيس" الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات التي تدير أسواق الجملة لبدء وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا الى إن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية بالمحافظات ودعم البنية الأساسية،





وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد تفقد مع وفد من شركة "رانجيس" الفرنسية، عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها لافتا إن الشركة بدأت وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد للمنتجات والإدارة الجيدة ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك .