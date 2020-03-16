حارس الأهلي السابق: جلست مع مسؤولي الزمالك ورفضت العرض المالي

أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق مصر المقاصة، أنه رفض فكرة الرحيل لنادي الزمالك تقديرا واحتراما لجماهير النادي الأهلي فريقه السابق.





وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية : "عقدت جلسة بالفعل مع أحد مسؤولي الزمالك لكنني رفضت العرض المالي وفضلت الاستمرار مع المقاصة".





وأوضح أنه يسعى لختام مسيرته في المستطيل الأخضر والاعتزال بقميص الأهلي مرة أخرى رغم صعوبة عودته للفريق ولكنها تظل أمنية بالنسبة له.





وأشار إلى أنه لا يفكر حاليا في إنهاء مسيرته الكروية في ظل قدرته على العطاء، موضحا أنه سيتجه للعمل الإعلامي بعد الاعتزال وليس التدريب.





ودعم عادل قرار شريف إكرامي حارس الأهلي بالرحيل، مؤكدا أن إكرامي حارس كبير ويبحث عن فرصة المشاركة بعدما أصبح محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق.



