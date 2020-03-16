فى 5 أيام فقط.. تخلصي من وزنك الزائد بدون حرمان

أقترب الصيف وتشعرين باكتساب المزيد من الكيلوجرامات طول الشتاء يمكنك برجيم بسيط حرق الدهون فى 5 أيام فقط.. إليك خطة الريجيم:
وجبة الفطور يوميًا:
كوب عصير جريب فروت
بعد ساعة بيضة مسلوقة
اليوم الأول:
الغداء: علبة تونه + قطعة جبن قريش
العشاء: طبق سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى
اليوم الثاني:
الغداء: طبق شوربه لحم بدون دسم + ربع فرخة مشويه
العشاء:
اليوم الثالث:
الغداء: ربع فرخة مشويه + طبق شوربة كرنب حارقه للدهون
العشاء: كوب زبادى
اليوم الرابع:
الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى
العشاء: ثمرتان من الفاكهة
اليوم الخامس:
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء
العشاء: بيضة مسلوقة