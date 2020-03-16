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مرأة

فى 5 أيام فقط.. تخلصي من وزنك الزائد بدون حرمان

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:46 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
أقترب الصيف وتشعرين باكتساب المزيد من الكيلوجرامات طول الشتاء يمكنك برجيم بسيط حرق الدهون  فى 5 أيام فقط.. إليك خطة الريجيم: 

وجبة الفطور يوميًا:
كوب عصير جريب فروت 
بعد ساعة بيضة مسلوقة


اليوم الأول:
الغداء: علبة تونه + قطعة جبن قريش

العشاء: طبق سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى

اليوم الثاني:
الغداء: طبق شوربه لحم بدون دسم + ربع فرخة مشويه

العشاء:

اليوم الثالث:
الغداء: ربع فرخة مشويه + طبق شوربة كرنب حارقه للدهون
العشاء: كوب زبادى

اليوم الرابع:
الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوى
العشاء: ثمرتان من الفاكهة

اليوم الخامس:
الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراء
العشاء: بيضة مسلوقة
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