فى 5 أيام فقط.. تخلصي من وزنك الزائد بدون حرمان

أقترب الصيف وتشعرين باكتساب المزيد من الكيلوجرامات طول الشتاء يمكنك برجيم بسيط حرق الدهون فى 5 أيام فقط.. إليك خطة الريجيم:

وجبة الفطور يوميًا:

كوب عصير جريب فروت

بعد ساعة بيضة مسلوقة





اليوم الأول:الغداء: علبة تونه + قطعة جبن قريشالعشاء: طبق سوتيه + شريحتان من اللحم المشوىاليوم الثاني:الغداء: طبق شوربه لحم بدون دسم + ربع فرخة مشويهالعشاء:اليوم الثالث:الغداء: ربع فرخة مشويه + طبق شوربة كرنب حارقه للدهونالعشاء: كوب زبادىاليوم الرابع:الغداء: 4 ملاعق أرز + شريحتان من السمك المشوىالعشاء: ثمرتان من الفاكهةاليوم الخامس:الغداء: سمك مشوي + طبق سلطة خضراءالعشاء: بيضة مسلوقة