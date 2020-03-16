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أخبار العالم

16 إصابة و14 وفاة حصيلة 24 ساعة في الصين بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في انحسار كبير للفيروس في البلاد. 

وقالت السلطات الصينية إن 14 شخصا لقوا مصرعهم بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وعاشت الصين قرابة ثلاثة أشهر في حالة من الطوارئ بسبب انتشار وباء كورونا بداية من بؤرته في مدينة ووهان ومنها إلى باقي أنحاء الصين والعالم كله، إلا أن الفرق الطبية في الصين لم تستسلم للفيروس القاتل و ظلت تعمل داخل مستشفيات الحجر الصحي حتى تمكنت من إغلاق 14 مستشفى وتم إعلان شفاء جميع المصابين من أصل 16 مستشفى. 

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورا لفريق طبي صيني بمستشفى جيانج وينيانج بعد الإنتهاء من شفاء آخر حالة مريضة بالمستشفى ، الأمر الذي بث الأمل في قلوب الصينيين بعد شهور من اليأس وتفشي الوباء. 

ظهر الطبيب ملقى على السرير من الإرهاق والفريق الطبي من أطباء وممرضين خلفه يرقصون فرحا بانتهاء فترة عملهم في الحجر الصحي. 

جدير بالذكر أن الصين في طريقها للشفاء نهائيا من كورونا فلم يتبق سوى مستشفيين من أصل 16 ،  وتمكن الأطباء من تقديم العلاج لآلاف المصابين في الصين في 14 مستشفى. 
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