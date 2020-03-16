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فن

رامي صبري يحسم جدل أغنية زي ما انتي للهضبة مع رندة جبر

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:01 ص
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
كشف الفنان رامي صبري، تفاصيل أغنية زي مانتي "ل الهضبة عمرو دياب، التي أثارت الجدل بعد نزولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصوت رامي.

وقال رامي صبري، خلال لقائه مع المذيعة رندة جبر في برنامج  "إنسايدر بالعربي" المذاع علي قناة دبي، أن تفاصيل الأغنية جاءت عندما عرض عليه الموزع عزيز الشافعي، الكلمات لكنه لم يوافق في البداية وطالب من عزيز أن يتركه فترة، ثم رأي ان عمرو دياب، قام بغنائها ".

كما أضاف أنه حتى الأن لم يعلم كيف تم تسريب الأغنية بصوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه الاغنية بتكون مع اكتر من شخص والمهم" أنها عجبت الجمهور لكي يستمتع لإن الفنان يعمل من أجل الجمهور.
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